Garnacho spiazza Cristiano Ronaldo: la richiesta incredibile dopo il gol

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - È Alejandro Garnacho l'uomo copertina del Manchester United. L'esterno d'attacco classe 2004, nato a Madrid ma nazionale argentino, ha segnato il gol con il quale i 'Red Devils' hanno battuto la Real Sociedad nell'ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League. Un successo però inutile per Ten Hag e i suoi: l'1-0 maturato in terra basca condanna infatti lo United al secondo posto nel girone E per differenza reti (+8 per i baschi, +7 per i 'Red Devils') e costringe gli inglesi a disputare gli spareggi di febbraio contro una delle squadre - Juve compresa - retrocesse dalla Champions League. Una serata non indimenticabile per il Manchester United che però si 'consola' con il primo gol in partite ufficiali del 18enne talentino dell'Academy.