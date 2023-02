Salisburgo-Roma, dove vederla in tv

BRAGA - Alla Red Bull Arena il Salisburgo allenato da Jaissle riceve la visita della Roma di Mourinho per la gara d'andata dei play off di Europa League . Fischio d'inizio alle 18.45. Dirige l'incontro l'arbitro svedese Nyberg .

Partita: Salisburgo-Roma

Orario partita: 18.45

Canale Tv: Sky Sport Uno, Dazn

Pay TV Streaming: SkyGo, Dazn, Now

Salisburgo-Roma, match valido per l'andata dei play off di Europa League, è in programma alle 18.45 alla Red Bull Arena di Salisburgo, e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Dazn. In streaming il match sarà visibile su SkyGo, Now e Dazn.

Il Salisburgo è retrocesso dalla Champions League, dove è arrivato terzo dietro Chelsea e Milan nella fase a gironi. La Roma è arrivata seconda nel proprio girone, alle spalle del Betis. Qui le probabili formazioni.

