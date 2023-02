Il bel gesto del Salisburgo: allo stadio c’è l’inno della Roma

SALISBURGO (AUSTRIA) - Posta in palio altissima nel playoff di Europa League tra la Roma e il Salisburgo , ma questo non ha impedito al club di austriaco di compiere un apprezzabile gesto di ospitilità nei confronti dei giallorossi, loro ospiti nel match di andata.

Il post del club giallorosso

A stretto ridosso del match infatti, mentre la squadra di José Mourinho faceva il suo ingresso in campo per il riscaldamento, dagli altoparlanti della 'Red Bull Arena' è partito l'inno 'Roma, Roma, Roma' ('Roma non si discute, si ama' il titolo originale). Un gesto apprezzato dal club di Trigoria che sui propri profili social ha pubblicato un breve video in cui si vedono i giocatori entrare sul terreno di gioco accompagnati dalle note e dalla voce di Antonello Venditti.