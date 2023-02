Salisburgo-Roma diretta: ora LIVE la partita di oggi

La carica di Gini WIjnaldum prima della partita contro il Salisburgo: "Pronto per una grande partita stasera. Daje!", ha scritto l'olandese su Instagram.

Le parole di Mourinho ai canali ufficiali del club giallorosso: "Il Salisburgo è una squadra da Champions. Se guardi sono tutti giovani, ma in tanti hanno 14-16 presenze in Champions. Una squadra piena di qualità, se vuoi sapere dove sono giovani di qualità devi guardare questa squadra".

Importante sarà l'atteggiamento avuto nelle ultime partite.

"Mi aspetto sempre l’atteggiamento delle ultime partite. Quando ci sono state partite con un atteggiamento non top per me è sempre stata una sorpresa, perché quello che mi aspetto da loro è esattamente questo atteggiamento. Possiamo avere i nostri limiti, ma la mentalità è quasi sempre molto positiva. Sappiamo le difficoltà della partita, ma anche che a Salisburgo è solo il primo tempo e c’è anche un secondo in casa. Però l’atteggiamento è fondamentale".