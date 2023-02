Barcellona, Gavi con un altro numero di maglia in Europa League: ecco perché

BARCELLONA - La prima sfida per gli spareggi di Europa League tra Barcellona e Manchester United è finita con un pareggio per 2-2. Gol ed emozioni al Camp Nou, ma molti tifosi hanno anche notato un particolare dettaglio in campo legato a Gavi. Il centrocampista spagnolo, autore di un'ottima prestazione, è infatti sceso in campo con un numero di maglia diverso dal solito.