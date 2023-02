Pagelle Nantes-Juve: Locatelli sale in cattedra, bravo Fagioli

Chirivella 6 Tra i meno peggio. Il mondo è ingiusto e deve uscire per tattica quando il Nantes resta in dieci.

Moutoussamy (1’ st) 5 Non cambia nulla. Giusto un affondo per Mohamed.

JUVENTUS

Allegri (all.) 7

Non avendo scelte, le fa. Kean al posto di Vlahovic gli serve per tenersi da parte eventuali cambiamenti in meglio. Quel Di Maria a tutto campo è qualcosa che Max riesce a plasmare e altri no.

Szczesny 6

Passa i primi tre o quattro minuti a studiare il flipper sul limite della sua area. Poi non deve fare altro che l’essenziale.

Danilo 6,5

È un merito non lasciarsi prendere dalla smania di gloria dal momento che tutto fila per il verso giusto.

Bonucci (37’ st) sv

Bremer 6,5

Non è che il Nantes offra creazioni artistiche, ma lui a ogni buon conto calamita tutti i palloni che passano di lì.

Alex Sandro 6

Gioca in un ruolo che non ama particolarmente. Per modo di dire, perché alla fine anche da quella parte non succede nulla.

De Sciglio 6,5

Forse meno incisivo del solito. Però è presente quando la Juve decide di chiudere i conti, cioè da subito.

Cuadrado (19’ st) 6

Ordinato. Peccato per l’ammonizione.

Fagioli 7

È il primo a cogliere l’aureola che circonda Di Maria e a dare all’argentino un pallone da miracolare. Sta sempre dove succedono le cose importanti.

Locatelli 7,5

Allegri lo ha messo al centro della Juve e lui lo ha riempito senza esitare. Fiorito.

Rabiot 6,5

Tiene la posizione e lo fa bene.

Kostic 6,5

Più che scavare la fascia per suggerire stavolta lo fa per proporsi al tiro. E schianta un palo.

Iling-Junior (37’ st) sv

Di Maria 9

Tutto il repertorio, che è vastissimo: la goccia d’interno sinistro che fa traboccare il vaso, lo scavetto, il tacco, il tiro da fuori, il passaggio smarcante, il colpo di testa. Già che c’è, scende a recuperare palla e mostra i pugni al cielo nei momenti di stanca della squadra. Noi ci arrendiamo, gli avversari anche.

Paredes (37’ st) sv

Kean 6

L’occasione non sempre fa santo l’uomo. Però tiene bassa la difesa del Nantes, che teme la sua velocità.

Vlahovic (19’ st) 6,5

Subito pericoloso. Fa segnare il terzo a Di Maria, magari per sbaglio.