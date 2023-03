“Mourinho mi ha chiesto la maglia, il complimento più grande”: l’orgoglio del giocatore del Betis

SIVIGLIA (SPAGNA) - "Il complimento più grande che ho ricevuto? Quando Mourinho mi ha chiesto la maglia". A parlare è Guardado , 36enne centrocampista messicano del Betis , che nell'immediata vigilia della sfida casalinga di Liga contro il Real Madrid ha ricordato un episodio avvenuto lo scorso 6 ottobre all'Olimpico di Roma , in occasione del match di Europa League vinto dagli andalusi contro i giallorossi dello 'Special One' (le due squadre sono entrambe ancora in corsa, con gli spagnoli attesi dalla doppia sfida con il Manchester United mentre Dybala e compagni agli ottavi hanno pescato i baschi della Real Sociedad ).

Il racconto del messicano

"Lo ricordo come qualcosa di molto bello - ha detto Guardado in un'intervista ai madrileni di 'Marca' -. Per i giocatori, in generale, la più grande soddisfazione è ottenere un riconoscimento da parte dei colleghi o degli addetti ai lavori. Con Mourinho, quando guidava il Real Madrid, ci siamo sfidati diverse volte e a Roma è venuto a salutarmi chiedendomi poi la maglia: uno dei migliori complimenti che ho ricevuto, come quando Xavi o altri grandi tecnici hanno parlato bene di me. Loro hanno avuto successo e sanno cosa si vive davvero sul campo di calcio, per questo - ha concluso Guardado - sono cose che restano al di là di quello che dicono stampa e tifosi".

