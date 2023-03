Juve-Friburgo, dove vederla in tv

TORINO - All' Allianz Stadium di Torino la Juventus di Allegri affronta il Friburgo di Streich nell'andata degli ottavi di finale di Europa League . Fischio d'inizio alle 21. Dirige l'incontro l'arbitro greco Sidiropoulos .

Juventus-Friburgo, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, è in programma alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino e sarà trasmesso in diretta su Dazn, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Dove vedere Juve-Friburgo in diretta TV

Juventus-Friburgo sarà visibile su Dazn e Sky. Per vedere la sfida in tv, dunque, sarà necessario aprire l'app di DAZN su una smart TV compatibile o utilizzare dispositivi mobili se la tv non fosse di ultima generazione. Sull'emittente satellitare, invece, la gara sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

Juve-Friburgo dove vederla in streaming

La partita di Europa League tra Juventus e Friburgo sarà visibile su Dazn il cui sito o app (previa abbonamento) sono disponibili anche su pc, smartphone e tablet, o su Sky Go, servizio riservato agli abbonati per i dispositivi mobili. In alternativa la gara sarà trasmessa anche sul sito di NOW TV acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Juve-Friburgo in Diretta: la cronaca

La Juventus di Allegri si appresta ad affrontare il Friburgo di Grifo negli ottavi di finale di Europa League. I bianconeri precedentemente hanno superato il Nantes nella doppia sfida dei playoff (1-1 a Torino, netto 3-0 della Juve con la tripletta di Di Maria in Francia). Il Friburgo, guidato in panchina da Streich, ha staccato il pass per gli ottavi di finale della competizione chiudendo al primo posto il proprio girone, davanti proprio al Nantes. Dietro Qarabag e Olympiacos. Qui le probabili formazioni.

