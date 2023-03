Juve, i convocati per il Friburgo: la scelta su Di Maria e Chiesa

Per la Juve è arrivato il momento di giocarsi le proprie carte nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo . La squadra di Allegri, reduce dalla vittoria dell'andata per 1-0 a firma di Di Maria , avrà a disposizione due risultati su tre per approdare ai quarti. Tuttavia, negli scorsi giorni proprio l'argentino, insieme a Chiesa , è stato costretto a fare i conti con alcuni problemi fisici dalla partita dell'andata, allenandosi a parte per diversi giorni della settimana e destando preoccupazione tra i tifosi. Alla fine, però, Allegri ha preso la sua decisione sulla loro presenza nella trasferta europea, con il club che ha comunicato i convocati dell'allenatore bianconero.

Juve, Di Maria ci sarà contro il Friburgo

Dopo giorni di attesa e apprensione, Allegri ha scelto di portare Di Maria in Germania per la gara tra Friburgo e Juve. L'argentino rientra nella lista dei convocati ufficiali, comunicata alla vigilia della partita. Insieme a lui c'è anche Chiesa, vittima - come Di Maria - di alcuni problemi fisici nella partita d'andata. E tra i giovani bianconeri della Next Gen spunta un nuovo nome per quanto riguarda le competizioni europee: si tratta di Compagnon, numero 10 dell'Under 23 che è già stato convocato in Serie A contro Lecce e Sampdoria. Arrivano conferme sull'assenza di Bonucci, già out nella rifinitura della vigilia.