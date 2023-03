Real Sociedad-Roma: probabili formazioni

SAN SEBASTIAN (Spagna) - In casa Real Sociedad Oyarzabal parte dal 1' in attacco con Sorloth e Kubo. David Silva arretra a centrocampo con Zubimendi e Illarramendi. Remiro in porta, confermata in blocco la linea difensiva della gara d'andata. Nella Roma Spinazzola favorito su El Shaarawy sulla fascia mancina, c'è Karsdorp a destra. Ibanez completa il reparto difensivo con Smalling e Mancini. In mezzo al campo confermatissimi Matic e Cristante. In attacco, a supporto di Abraham, ci saranno Dybala e Pellegrini.