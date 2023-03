Roma, quanto vale il passaggio ai quarti di Europa League

I quarti di finale valgono 1,8 milioni di euro

La Roma, oltre ai soldi incassati attraverso i risultati ottenuti nel girone, ha già portato a casa 500mila euro per la qualificazione agli spareggi e 1,2 milioni di euro per il passaggio agli ottavi di finale, per un totale di 1,7 milioni di euro. Superare la Real Sociedad permetterebbe al club giallorosso di guadagnare 1,8 milioni di euro, previsti per chi raggiunge i quarti di finale. Cifra alla quale poi andrà aggiunto il market pool ancora da definire.