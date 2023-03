Roma-Feyenoord, Gualtieri: “C’è timore per i tifosi olandesi in città. Verso il divieto di trasferta”

ROMA - "C'è preoccupazione per l'arrivo dei tifosi del Feyenoord. Saremo inoltre alla vigilia dell'ispezione del Bie per Expo. Per questo ho raccomandato la massima attenzione e il ministro Piantedosi mi ha garantito pieno impegno e mi risulta anche l'orientamento a vietare la trasferta". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenendo a Radio 24, sulle misure di sicurezza per la partita di Europa League tra Roma e Feyenoord in programma il prossimo 20 aprile allo stadio Olimpico.