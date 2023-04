Roma-Feyenoord, Giannini: "Collaboriamo con le autorità olandesi"

ROMA - "I piani di sicurezza vengono predisposti sulla base di informazioni che si hanno. Le informazioni che si hanno, vengono acquisite di volta in volta, anche qui è importante chi gioca la prima partita in casa, chi la prima partita in trasferta e quello che accade". Così il capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza, Lamberto Giannini , a margine dell'inaugurazione del primo "Safety Point" nell'area di servizio Casilina est nato dalla collaborazione tra Autostrade e Polizia di Stato, in vista del ritorno dei quarti di Europa League fra Roma e Feyenoord .

Giannini: "Collaboriamo con le autorità olandesi"

Lo stesso Giannini sottolinea: "In questo caso a Roma si giocherà il ritorno.Vedremo cosa accadrà all'andata, qui non ci sarà la vendita per i tifosi olandesi però, come voi sapete, c'è la possibilità di spostarsi liberamente". Proprio sul match in programma il prossimo 20 aprile, il capo della Polizia aggiunge: "Adesso vedremo in collaborazione con le autorità olandesi di avere delle notizie che sicuramente ci permetteranno di fare dei servizi adeguati".