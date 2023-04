ROMA - Una sconfitta di misura, una qualificazione ancora tutta da conquistare. E' stato molto sfortunato il match di andata dei quarti di Europa League per la Roma di Mourinho che è uscita sconfitta per 1-0 dallo stadio de Kuip. Il Feyenoord si impone grazie ad una rete di Wieffer ma il discorso qualificazione è ancora aperto. Per i giallorossi c'è anche il rammarico di una incredibile traversa colpita da Ibanez e da un rigore sbagliato da Pellegrini. Guarda tutti gli highlights del match.