Diretta Feyenoord-Roma 0-0: ora LIVE la partita di oggi

La Roma è pronta per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Al de Kuip la squadra di Mourinho ritrova il Feyenoord , battuto lo scorso 25 maggio nella finale di Conference League. "Non penso a Tirana, loro sì", ha dichiarato il tecnico portoghese nella conferenza stampa di presentazione del match. Gli olandesi pensano alla rivincita , i veterani di Tirana invece a un bis per poter arrivare all'Olimpico con un risultato positivo.

19:6

19' - Punizione alta per Dybala

Punizione battuta da Dybala: il suo sinistro però non scende e termina alto sopra la porta del Feyenoord.

19:4

18' - Brutto fallo su Dybala

Brutto intervento di Wieffer su Pauylo Dybala al limite dell'area del Feyenoord. L'arbitro non ha avuto dubbi e ha ammonito il giocatore olandese.

18:55

9' - Tentativo di Cristante

Cross al centro dell'area dalla destra, Cristante colpisce il pallone ma finisce centralmente tra le mani del portiere del Feyenoord.

18:54

8' - Dybala show, Abraham si prende i fischi

Grande stop di Dybala in mezzo a due avversari a far innescare la ripartenza della Roma. Pallone sulla fascia per Abraham che viene steso da un difensore olandese e prende il fallo ma anche i fischi dello stadio.

18:49

3' - Primo affondo del Feyenoord

Prima tentativo per la squadra olandese, con l'ingresso in area di Szymanski e il suo cross rasoterra respindo da Matic. Il de Kuip è una bolgia.

18:45

1' - Comincia la partita

Fischio d'inizio del matcch, comincia il quarto d'andata di Europa League. Primo pallone calciato dai giallorossi, stasera in maglia nera e pantaloncini e calzettoni bianchi.

18:44

Tiago Pinto sul futuro di Dybala e Aouar

Queste le parole del general manager giallorosso sul futuro di Paulo Dybala e l'arrivo a parametro zero di Aouar, centrocampita del Lione in scadenza di contratto LEGGI TUTTO

18:10

Roma in campo per il riscaldamento

La squadra è scesa in campo accolta dai fischi assordanti del de Kuip. Sul campo anche Mourinho.

18:00

L'ex Feyenoord Linssen: "Odiamo Mourinho"

Il giocatore, in campo nella finale di Tirana, ora è in Giappone: "Mi sveglierò di notte per tifare i miei ex compagni" LEGGI TUTTO

17:45

Il Feyenoord punge la Roma

Prima della gara di Europa League, gli olandesi hanno voluto mandare un messaggio chiaro ai giallorossi LEGGI TUTTO

17:30

Feyenoord-Roma, le formazioni ufficiali

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kocku, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.

A disposizione: Marciano, Wellenreuther, Troost, Pedersen, Rasmussen, Kasanwirjo, Lopez, Dilrosun, Walemark, Taabouni, Paixao, Milambo, Bullaude, Danilo.

Allenatore: Slot.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Kumbulla, Celik, Bove, Tahirovic, Camara, Matic, Belotti, El Shaarawy, Volpato. Allenatore: Mourinho.

Stadio de Kuip - Rotterdam