Feyenoord-Roma, le pagelle dei giallorossi: Cristante lucido. Belotti non c’è

Non imputabile. La Roma si comporta come deve, strategicamente azzecca molto se non tutto. Ma viene punita da un episodio e dall’abituale sterilità offensiva, rigore compreso. Ora diventa dura perché al ritorno probabilmente mancherà Dybala, oltre ad Abraham che resta uno dei misteri della stagione.

Rui Patricio 6

Controlla le schegge, non può arrivare sul destro di Wieffer: l’avversario inventa senza volerlo un tiro impossibile.

Mancini 6

Sul gol non è irreprensibile. E nel finale sbaglia qualcosa. Ma complessivamente difende con attenzione.

Smalling 6

Commette uno strano errore nel primo tempo, che libera dritto per dritto Szymanski. Prima e dopo tutto ok.

Ibañez 7

Dopo il periodo di riflessione successivo al derby torna titolare e non concede mezzo centimetro ai diretti avversari. In più nell’area del Feyenoord quasi segna. Quasi.