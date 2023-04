Roma-Feyenoord: probabili formazioni

ROMA - In casa Roma Llorente va verso la conferma nel terzetto difensivo completato da Smalling e Mancini. Sui lati esterni agiranno come all'andata Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. A centrocampo e in attacco i grandi dubbi: corsa a tre per due posti tra Cristante, Matic e Wijnaldum. In avanti il testa a testa riguarda Belotti e Abraham. Con Dybala dal 1', probabile titolare l'ex Torino. Il Feyenoord dovrebbe scendere in campo con gli stessi undici che hanno iniziato e vinto il match di andata al De Kuip. Trauner e Hancko a guidare la difesa, con Geertruida e Hartman terzini. A centrocampo capitan Kokcu con Szymanski e Wieffer. Il tridente offensivo è composto da Jahanbakhsh, Santiago Gimenez e Idrissi.