Sporting-Juve, formazioni ufficiali: chi gioca e le scelte di Allegri

LISBONA - Una novità in difesa per lo Sporting Lisbona di Ruben Amorim. Indisponibile St. Juste, infortunatosi nel match d'andata a Torino, dentro Diomande. Per il resto formazione confermata con Coates e Inacio dietro. Esgaio, Morita, Pedro Goncalves e Nuno Santos a centrocampo. Davanti il tridente offensivo formato da Edwards, Ugartee Trincao. La Juventus di Allegri scenderà in campo con un 4-3-3. Davanti a Szczesny ecco Danilo e Bremer, Cuadrado e Alex Sandro terzini. In regia Locatelli, ai lati ci sono Miretti e Rabiot. Davanti Vlahovic supportato da Di Maria e Chiesa ai lati.