Partita: Sporting-Juve

Orario partita: 21

Canale Tv: Dazn, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite)

Pay TV Streaming: Dazn, Sky Go, NOW

Sporting-Juve orari e canali

Sporting Lisbona-Juventus, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, è in programma alle ore 21 al Josè Alvalade di Lisbona e sarà trasmesso in diretta su Dazn, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Dove vedere Sporting-Juve in diretta TV

Sporting Lisbona-Juventus sarà visibile su Dazn e Sky. Per vedere la sfida in tv, dunque, sarà necessario aprire l'app di DAZN su una smart TV compatibile o utilizzare dispositivi mobili se la tv non fosse di ultima generazione. Sull'emittente satellitare, invece, la gara sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Sporting-Juve dove vederla in streaming

La partita di Europa League tra Sporting Lisbona e Juventus sarà visibile su Dazn il cui sito o app (previa abbonamento) sono disponibili anche su pc, smartphone e tablet. Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio di Sky Go. Il match potrà essere seguito anche su NOW, servizio streaming on demand di Sky. Basterà acquistare il ticket "Sport" e selezionare la diretta della partita dal palinsesto.



Sporting-Juve in Diretta: la cronaca

La Juventus di Allegri si appresta ad affrontare lo Sporting Lisbona di Ruben Amorim al Josè Alvalade. Nel match d'andata i bianconeri hanno vinto di misura 1-0 grazie alla rete di Federico Gatti. Chi avrà la meglio affronterà in semifinale la vincente di Siviglia-Manchester United. Qui le probabili formazioni.

Sporting-Juve, segui la diretta sul nostro sito

Segui la Serie A su DAZN, attiva ora