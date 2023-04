Maguire, l'errore shock che favorisce l'eliminazione del Manchester United

Prestazione pessima del Manchester United nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. In Spagna, il Siviglia si conferma la squadra che in Europa cambia volto: vince 3-0 sugli inglesi e conquista la semifinale contro la Juve. Troppe le sbavature degli uomini di Ten Hag che in difesa sembrano essere completamente nel pallone. Spicca, in negativo, la prestazione del difensore Harry Maguire che commette un errore shock che spiana la strada al successo degli spagnoli.