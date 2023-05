La moviola di Juventus-Siviglia: manca un rigore su Rabiot

L'errore appare molto evidente: al 41' del secondo tempo l'intervento di Badé su Rabiot valeva l'assegnazione del calcio di rigore e almeno l'ammonizione per il difendente, già ammonito e quindi da espellere. Daniel Siebert invece ha lasciato giocare facendo riprendere il gioco con una rimessa dal fondo e non è stato richiamato dal Var, nonostante il chiaro ed evidente errore commesso in campo . L'intervento di Badé, anche qualora avesse sfiorato il pallone, era in netto ritardo e diretto sulla tibia del giocatore bianconero. La gestione dell'episodio è stata completamente sbagliata, in una direzione di gara già di per sè non ottimale.

La direzione arbitrale

Al 2' del primo tempo c'è un possibile fallo di mano di Fernando al limite dell'area non sanzionato con il calcio di punizione. E qualche minuto più tardi rischia il giallo Vlahovic che allarga il braccio colpendo Gudelj. Rischia anche Rakitic, ammonito in seguito, per un intervento in ritardo a inizio ripresa.

Recupero giustificato

Alla fine il Siviglia perché il gol della Juventus arriva dopo 6'32" di recupero, quando l'arbitro ne aveva segnalati 6'. Ma le proteste sono ingiustificate: il direttore di gara non può ridurre, ma può prolungare il recupero, anzi è tenuto a farlo in caso di provvedimenti disciplinari, come c'è stato per Lamela.

VAR: Dankert 4,5