Roma e Juve, il mercato con la finale di Europa League? Ecco quanto vale

Dopo l'andata della semifinale di Europa League Roma e Juve restano aggrappate al sogno finale. Se per i giallorossi il primo match è terminato con una vittoria con il Bayer Leverkusen grazie ad un gol di Bove, i bianconeri sono riusciti invece ad acciuffare il pareggio con il Siviglia allo scadere grazie ad una rete di Gatti al 97'. Mourinho e Allegri restano quindi in corsa per la gara di Budapest del 31 maggio che sarebbe fondamentale anche in ottica finanziaria...