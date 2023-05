Juve, caccia al gol dopo l’assist: da quando Pogba non segna in bianconero

Juve-Siviglia 1-1 , gara valida per l' andata della semifinale di Europa League , è alle spalle. Giovedi 18 maggio alle 21 si giocherà la partita di ritorno: appuntamento allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán .

Juve, il ritorno di Pogba: ora i tifosi sperano sia decisivo a Siviglia

I tifosi della Juve hanno ancora negli occhi gli strepitosi venti minuti giocati da Paul Pogba contro gli spagnoli e si augurano che possa essere l'uomo chiave per la qualificazione alla finale alla Puskas Arena di Budapest aggiornando i suoi numeri finora scarni: solo 9 presenze, tra Serie A, Europa League e Coppa Italia per un totale di appena 137 minuti giocati. Era dalla finale di Coppa Italia del 2016 che il centrocampista francese non contribuiva a un gol dei bianconeri con un assist: ben 2.546 giorni fa.

L'ultimo gol del Polpo con la Vecchia Signora è, invece, datato 17 aprile 2016: Juve-Palermo 4-0, valida per la trentatreesima giornata di Serie A: 2.581 giorni fa.