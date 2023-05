Siviglia, Mendilibar: "Suso? Difficile che ci sarà contro la Juve"

Manca meno di una settimana a quella che sarà la partita più importante della stagione del Siviglia (finora). Ovvero la semifinale di ritorno dell'Europa League contro la Juventus . Si ripartirà dall'1-1 dell'andata a Torino, teatro anche di una tragedia sugli spalti ( clicca QUI per saperne di più ). Per gli spagnoli c'è prima l'impegno contro il Real Valladolid , ma l'allenatore Mendilibar ha già dato qualche indicazione in vista della partita europea.

Siviglia, le parole di Mendilibar

Queste le sue parole din conferenza stampa: "Lucas Ocampos ha un problemino...Domani non ci sarà, ma lo recupereremo. Per il resto c'è stanchezza, ma stanno bene fisicamente. Lamela? Penso che stia bene. La scorsa settimana ha avuto ancora qualche problema, oggi si è allenato con assoluta normalità. Sono colpi che con il passare dei minuti dovrebbero esserci".

Siviglia-Juve, Mendilibar su Suso

Mendilibar poi conclude: "Suso contro il Valladolid non c'è, per la Juve è molto difficile che ci sia, per quella dopo ancora non so. Sono problemi muscolari ed è necessario del tempo, vedremo. Non affretteremo i tempi per recuperarlo prima del previsto. Ogni infortunio ha il suo tempo e bisogna rispettarlo".