Siviglia, Bounou: "Juve grande squadra come noi. Vogliamo vincere l'Europa League"

Si avvicina la semifinale di ritorno di Europa League tra Siviglia e Juventus. Si ripartirà dall'1-1 dell'Allianz Stadium con i gol di En-Nesyri e Gatti. Tra i portagonisti di quella partita c'è stato sicuramente Yassine Bounou. Ottime parate per il portiere degli spagnoli che, nonostante un Mondiale da portagonista con il Marocco, ora fa il panchinaro di Dmitrovic in campionato e gioca solo in Europa League. In vista della seconda sfida tra le due squadre, il portiere ha analizzato la partita.