Xabi Alonso: "Mourinho? Quando si gioca non ci sono amici"

LEVERKUSEN (GERMANIA) - "Uno scherzo del destino". Così Xabi Alonso ha definito la sfida con José Mourinho , allenatore della Roma che dopo aver vinto per 1-0 all'Olimpico (con un gol di Bove) l'andata della semifinale di Europa League farà visita (giovedì 18 maggio) al suo Bayer Leverkusen nel secondo round. Per conquistare un posto nella finale di Budapest il tecnico spagnolo dovrà dunque rimontare e superare il suo 'maestro' .

Le parole su Mourinho

"Gli voglio bene e ho imparato moltissimo da lui - ha detto Xabi Alonso alla vigilia del match contro lo 'Special One', suo allenatore al Real Madrid -. Rivederlo sarà particolare, ma quando la gara comincia non ci sono amici". Questa la ricetta dell'ex centrocampista per centrare l'impresa: "Servirà equilibrio tra intensità, passione e buona difesa. La Roma è forte, ma se diamo il massimo nel nostro stadio con i nostri tifosi, ce la possiamo fare. Siamo contenti di essere arrivati in semifinale, ma vogliamo di più. Per una squadra poco abituata ad avere opportunità come queste il match di domani è oro. Contro la Roma ci aspetta una gara intensa, ma vogliamo goderci tutto dall'inizio con i nostri tifosi: speriamo di vivere una serata storica alla BayArena. Cosa dobbiamo fare di diverso rispetto all'andata? Dobbiamo segnare - ha concluso il tecnico del Leverkusen -, questa è la differenza".