Monchi, il "ti amo" al Siviglia e la richiesta che non piace alla Juve

Monchi e la dichiarazione d'amore al Siviglia

C'è tensione anche da parte di Monchi. Il direttore del Siviglia ha pubblicato un tweet in cui effettua una vera e propria dichiarazione d'amore ai colori biancorossi, per poi fare una richiesta specifica: "Viviamo insieme l'alto e il basso, il trionfo e la delusione, il successo e il fallimento. Quindi per chi non c'è più, per chi continua, per chi ha creduto e per chi non ci ha creduto, per la tua gente e per la mia, per TE e per ME. Siviglia per favore... portami a un'altra finale. Ti amo Siviglia".