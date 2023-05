Siviglia-Juve, Szczesny punta la finale di Budapest: scopri cosa ha detto

Ore di grande attesa in casa Juventus in vista del match di Europa League con il Siviglia , in programma questa sera con fissato alle ore 21. I bianconeri dovranno vincere per approdare alla finalissima di Budapest , altrimenti con un pareggio si andrà ai tempi supplementari.

"Vogliamo la finale di Budapest"

Ai social del club bianconero, Szczesny ha parlato così in vista del fischio d'inizio: "Il gol segnato al 96' della gara d'andata è stato cruciale, non tanto per il risultato quanto per le energie che ci dà in vista del match di Siviglia. E' la nostra più importante partita della stagione, l'unico trofeo per cui siamo ancora in corsa e che possiamo vincere. E' un trofeo importante, cercheremo di centrale la finale di Budapest".