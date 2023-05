Roma, diretta Mourinho: segui la conferenza stampa e le parole LIVE

13:17

Mourinho: "Non penso a me, ma ai tifosi e alla squadra"

A Mourinho viene chiesto se, un'eventuale vittoria dell'Europa League, dopo la Conference dello scorso anno, trasformerebbe la sua esperienza alla Roma in un qualcosa di straordinario e superiore a ciò che è stato fatto con Porto e Inter. "Non mi piace parlare prima. Mi piace giocare, giocare tanto. E' un peccato che non si può giocare una finale ogni settimana. Non sto pensando a me stesso, ma ai giocatori e ai tifosi. Mi piacerebbe tanto aiutare i giocatori a vincere e loro cercano di prendere quello che i tifosi si aspettano. Vogliamo giocare e mercoledì saremo li, per giocarcela".

13:10

Mourinho e le condizioni di Dybala

"Non abbiamo nascosto Paulo. Non si sta allenando da qualche parte. Se è disponibile per la finale? Penso di no. Ma la speranza è che possa andare almeno in panchina. Con il Feyenoord era in panchina ed ha segnato il gol che ci ha permeso di andare ai supplementari. Se Dybala può stare in panchina e può darmi dieci, quindici minuti, io sarei contento. Non stiamo nascondendo nulla: Karsdorp e Spinazzola hanno fatto lavoro individuale, Dybala non c'era. Cosa è successo? Abbiamo provato a metterlo in campo. Ho pensato che con la Salernitana potesse giocare un tempo, così come credevo che a Bologna potesse giocare qualche minuto. Immaginavamo che il riposo di Leverkusen lo avrebbe aiutato. Ma in realtà non è così. Pellegrini sabato non giocherà, ma per la finale ci sarà. Dybala non può essere disponibile".

13:07

Mourinho: "I tifosi non sono stupidi"

Iniziata la conferenza stampa di José Mourinho, a cui viene chiesto come faccia a creare legami così forti con le tifoserie delle squadre che allena: "Ho sempre dato tutto e la gente lo ha capito perché non è stupida - dice lo 'Special One' -. Tra il vincere o non vincere poi c'è una linea sottile. Qualcuno può sorridere quando dico che sono madridista, interista e ora romanista perché dice che non è possibile e invece per me è così".

12:56

Roma, Mou sugli infortunati

Prima di intervenire in conferenza stampa José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky, facendo il punto sugli infortunati dopo l'assenza in allenamento di Pellegrini, Dybala e Spinazzola: "Lorenzo ha un piccolo problema e non lo rischieremo a Firenze - ha detto lo 'Special One' - ma può recuperare per la finale come Spinazzola che è in dubbio ma può farcela. Da Dybala non mi aspetto nulla invece, se riuscirà ad essere in panchina e dare una mano anche con il Siviglia come successo contro il Feyenoord sarà già una gran cosa".

