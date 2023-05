Formazioni Siviglia-Roma, chi gioca e le scelte di Medilibar e Mourinho: diretta

ROMA - In casa Siviglia , il marocchino Bono è il portiere di Coppa dall’arrivo di Mendilibar e quindi toccherà a lui difendere i pali degli spagnoli. In difesa dovrebbero giocare Gudelj e Marcao visto che Badè si è infortunato nella seduta di rifinitura. A sinistra senza Acuna (squalificato), tocca ad Alex Telles . In avanti ballottaggio Gil- Lamela , con il primo in vantaggio.

QUI ROMA: L’aria era quella giusta. Zero nervosismo e professionalità al massimo. All’appello non mancava nessuno, a parte Kumbulla che ha finito la stagione in anticipo. Anche Camara ha calpestato l’erbetta nonostante l’infortunio: era in pantaloncini e infradito. Regolarmente in gruppo Dybala, Spinazzola e Karsdorp. Tra i baby c’era Missori. La seduta è iniziata con il torello mentre Mourinho dava indicazioni allo staff tecnico a centrocampo. Poi è andata in scena una partitella a campo ridotto a due tocchi. Carte mescolate e alla fine è arrivato il gol di Pellegrini che ha permesso alla squadra con i fratini di vincere per 1-0. Il capitano successivamente si è fermato a calciare le punizioni. L’osservato speciale? Dybala. L’argentino non ha forzato le giocate, però ha servito un assist preciso per El Shaarawy che ha fatto tremare la traversa.

Probabili formazioni Siviglia-Roma

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Marcao, Gudelj, Telles; Rakitic, Fernando; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar. A disposizione: 1 Dmitrovic, 31 Alberto, 14 Nianzou, 2 Montiel, 4 Rekik, 43 Manu Bueno, 8 Jordan, 12 Rafa Mir, 17 Lamela, 24 Gomez, 7 Suso. Indisponibili: Badè. Squalificati: Acuna. Diffidati: -.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Abraham, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho.A disposizione: 99 Svilar, 63 Boer, 2 Karsdorp, 14 Llorente, 68 Tahirovic, 59 Zalewski, 52 Bove, 25 Wijnaldum, 62 Volpato, 21 Dybala, 11 Belotti. Indisponibili: Kumbulla, Solbakken, Camara. Squalificati: -. Diffidati: -.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra).

Guardalinee: Beswick-Nunn (Inghilterra).

IV Uomo: Oliver (Inghilterra).

Var: Atwell (Inghilterra).

Avar: Kavanagh (Inghilterra)-Dankert (Germania).

