Damiano dei Maneskin contro l'arbitro di Siviglia-Roma: il duro attacco sui social

BUDAPEST (UNGHERIA) - Oltre all'amarezza c'è la rabbia. Questi i sentimenti prevalenti tra i tifosi della Roma dopo il ko ai rigori contro il Siviglia nella finale di Europa League a Budapest , al termine di una partita in cui alcune decisioni arbitrali hanno fatto discutere .

Damiano contro l'arbitro: la storia Instagram

E la direzione di gara di Anthony Taylor è stata contestata da José Mourinho e non è piaciuta nemmeno a Damiano dei Maneskin, tra i tifosi giallorossi presenti alla Puskas Arena per supportare la squadra, che dopo il match è andato all'attacco del 'fischietto' inglese sui social: "El dinero siempre gana" (il denaro vince sempre, ndr) è la frase scritta dal cantante in una storia Instagram a corredo di una foto dello stesso arbitro Taylor.