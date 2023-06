Roma, il 'déjà-vu' di Graziani: "Mancini e Ibanez come me e Conti"

Graziani sulle scelte di Mou e sull'arbitraggio

Qualche perplessità per la scelta degli uomini da spedire sul dischetto: "Immedesimandomi in Mourinho, ieri sera avevo pensato a Cristante, Belotti, Wijnaldum, El Shaarawi e Zalewsky come rigoristi. Io, francamente, non avrei fatto calciare Ibanez e Mancini, specie a quest'ultimo che era molto sotto stress - ha aggiunto Graziani -. D'altra parte oggi chi calcia ha un vantaggio in più, basta vedere il rigore di Montiel che hanno fatto ripetere. Ai miei tempi i portieri si muovevano avanti e indietro, ad esempio Grobbelaar (il portiere del Liverpool della finale 1984, ndr) prima che tirassi era già un metro fuori dalla porta". Insomma, oggi quella maledetta partita potrebbe andare diversamente... "Io ho un desiderio: quando ci incontreremo in paradiso, voglio mettere Grobbelaar nella stessa situazione, io e lui all'Olimpico, da soli, con le regole di oggi. E stavolta sono sicuro che la Roma vincerebbe la coppa...". Graziani ha dato infine un giudizio sull'arbitraggio di Taylor che ha fatto infuriare i romanisti, in primis Mourinho. "Non mi è piaciuto soprattutto per la gestione dei cartellini. E per me - ha concluso l'ex attaccante - c'era un rigore netto per la Roma".