Danno ragione alla Roma: ora Taylor rischia uno stop

La ferita è aperta e - sportivamente - sanguina. In città non si parla d’altro che dei «torti subiti» nella finale di Europa League, eppure qualcuno già intravede il lieto fine di questa triste storia. Anche se la “ferita” impiegherà un bel po’ a rimarginarsi, le polemiche del dopo Budapest stanno unendo ulteriormente l’ambiente; al punto che il cerchio in cui s’è stretta la squadra nella nottataccia ungherese, ascoltando in religioso silenzio l’arringa motivazionale di Mourinho, sta diventando una sorta di testuggine degna della miglior strategia militare romana. La Roma è sempre più compatta, dentro e fuori Trigoria. Al netto di una qualificazione ancora da centrare (e che passerà dalla sfida di oggi con lo Spezia) i calciatori promettono infatti ai tifosi un pronto riscatto, e alcuni tra i fan più ottimisti si sono messi in testa l’obiettivo di arrivare a Dublino, dove il 22 maggio 2024 verrà assegnata la prossima Europa League. «Dopo una serata in cui tutto il calcio italiano è stato preso a schiaffi in una finale europea, c’è spazio solo per le critiche ai tifosi e a Mourinho nel silenzio totale delle istituzioni su ciò che è accaduto a Budapest in diretta mondiale» ha tuonato ieri l’ex presidente Rosella Sensi. «Non oso immaginare cosa staranno pensando lassù tuo padre Franco e Dino Viola» ha commentato un utente. Ieri, intanto, Taylor è stato tirato ancora per la giacchetta. Stavolta indirettamente. Nel derby di Manchester, finale di FA Cup, è stato assegnato un calcio di rigore (fallo di mano di Grealish) piuttosto simile a quello non concesso per il tocco col braccio di Fernando mercoledì sera. «Ora comprendiamo perché José si è infuriato» il pensiero di tanti sostenitori inglesi.