Europa League, le cifre per Roma e Atalanta: quanto guadagneranno

Un montepremi di che fa sognare: 465 milioni di euro. Questa la somma che verrà distribuita ai club che partecipano alla stagione 2023-24 di Europa League. Come riportato da Calcio e Finanza saranno almeno per ora Roma e Atalanta a poter già fantasticare sui premi che la Uefa ha reso noto per il prossimo anno nella competizione europea più prestigiosa dopo la Champions League. Dopo una finale persa contro il Siviglia, il club giallorosso spera di poter bissare un cammino soddisfacente come quello appena concluso, per poter finalemente mettere mano al montepremi della squadra vincitrice.