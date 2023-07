Uefa, basta passaggi tra una coppa e l'altra: niente più "squali" dalla Champions

ROMA - «Chi è eliminato in una competizione deve andare a casa. Se vince l’Europa League una squadra eliminata dalla Champions non ha significato, perché noi siamo qui dall’inizio. Loro sono degli squali falliti». José Mourinho fu profetico nel pronunciare queste parole, visto l’esito della finale di Budapest con il Siviglia. Il tempo ha dato ragione allo Special One, uscito tra l’altro dal football board Uefa: dal 2024-25, insieme al nuovo format della massima competizione, l’Uefa cancellerà infatti anche i passaggi tra una coppa e l’altra. Niente più casi Siviglia, per intenderci, specialista delle vittorie in Europa League dopo le retrocessioni dalla coppa principale. Tra le novità del nuovo format, l’inserimento di uno spareggio per accedere agli ottavi di Champions al termine di una prima fase che si strutturerà in un gruppo da 36 squadre e con le formazioni divise in quattro fasce (ognuna affronterà altri due team di ogni fascia in sfide di sola andata). Le prime otto passano direttamente alla fase a eliminazione diretta, mentre le squadre dalla 9ª alla 24ª posizione si sfideranno in degli spareggi.