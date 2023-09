Sorteggi gironi Europa League: data, orario, dove vederla in tv, calendario, fasce e squadre

Le solite mine vaganti si aggirano tra le urne di un’ Europa League sempre più competitiva , nella quale peseranno - come sempre - anche le questioni logistiche. Meglio incontrare una squadra più strutturata a un’ora d’aereo da casa o una cosiddetta Cenerentola ai confini dell’Europa, magari su un campo sintetico o nel gelo del nord, con viaggi che somigliano a vere e proprie Odissee? Le gare del giovedì peseranno sulla testa e nelle gambe, complicando pure le domeniche. Per tutte, comunque, l’obiettivo è di arrivare fino a Dublino , sede della finale nel 2024.

Sorteggi Europa League, il regolamento

Le trentadue squadre che hanno il diritto di partecipare alla fase a gironi saranno suddivise in quattro fasce. Nella prima fascia figurerà la la vincitrice della Conference, ovvero il West Ham, le altre saranno quelle con il miglior piazzamento del ranking Uefa. Poi si scenderà mano mano fino alla quarta fascia. La Roma sarà testa di serie nel proprio girone, così come l'Atalanta. Anche Liverpool, Bayer Leverkusen e Villarreal sono in prima fascia. Non saranno possibili incontri tra squadre della stessa federazione, sarà esclusa quindi - almeno inizialmente - la sfida Roma-Atalanta.

Sorteggi Europa League, le quattro fasce

PRIMA FASCIA: Roma, Atalanta, Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Ajax, Rangers.

SECONDA FASCIA: Rennes, Real Betis, Marsiglia, Sporting Lisbona, Slavia Praga, Qarabag, Olympiacos, Lask.

TERZA FASCIA: Brighton, Sheriff, Friburgo, Sparta Praga, Union Saint-Gilloise, Sturm Graz, Maccabi Haifa, Molde.

QUARTA FASCIA: Tolosa, Aek Atene, Backa Topola, Servette, Panathinaikos, Rakow, Aris Limassol, Hacken

Fase a gironi Europa League, le date

Prima giornata: 21 settembre

Seconda giornata: 5 ottobre

Terza giornata: 26 ottobre

Quarta giornata: 9 novembre

Quinta giornata: 30 novembre

Sesta giornata: 14 dicembre

Sorteggi Europa League, dove vederli in tv

Mani sulle pallette alle ore 13, a Montecarlo, con diretta sul nostro sito, Sky Sport, Dazn e Now Tv.

