Roma, Souloukou: “Contiamo di arrivare in fondo in Europa League“

MONTECARLO - Missione terza finale di fila per la Roma di Mourinho ? Sembra questa l'aspettativa di Lina Souloukou , amministratore delegato del club giallorosso, che ha commentato il sorteggio dei gironi di Europa League che ha accoppiato Pellegrini e compagni a Slavia Praga, Sheriff Tiraspol e Servette nel girone G : "Non bisogna sottovalutare i nostri avversari, il livello dell'Europa League è molto competitivo e la fase a gironi è molto importante. Siamo consapevoli del valore della nostra squadra e del nostro allenatore, e visti i risultati degli ultimi anni a livello europeo l'aspettativa ovviamente è arrivare in fondo alla competizione".

Souloukou e la passione per la Roma

"Sono qui da tre mesi ed è presto per me per fare un bilancio - ha detto Souloukou - ma la situazione che ho trovato è molto positiva, lavorando da tanti anni nel calcio conoscevo bene la passione dei tifosi romanisti. Lavorare in una piazza che ha questo sentimento per la squadra così profondo è un onore e allo stesso tempo anche una grande responsabilità".