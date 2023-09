Probabili formazioni Sheriff-Roma: Mourinho con Belotti e Lukaku

TIRASPOL (Transnistria) - La nuova avventura europea della Roma in Europa League comincia in casa dello Sheriff Tiraspol per la 1ª giornata del girone G. Calcio d'inizio alle 18:45.

La probabile formazione di Bordin

SHERIFF (4-3-3): Koval; Zohouri, Garanaga, Tovar, Artunduaga; Fernandes, Kiki, Ademo; Mbekeli, Luvannor, Badalo. Allenatore: Bordin.

La probabile formazione di Mourinho

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, N'Dicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti. Allenatore: Mourinho.

Mou lancia Dybala e Lukaku dal 1'. Zanetti con il tridente

Turnover contenuto per Mourinho che, a causa dei forfait di Smalling e Pellegrini (e all'assenza in lista Uefa di Kristensen e Azmoun) ritrova Aouar dal 1' e rilancia Karsdorp sulla destra. Difesa confermata, in attacco riposa Dybala e insieme a Lukaku giocherà Belotti. Nel 4-3-3 dello Sheriff, Bordin si affida in a Badalo, Luvannor e Mbekeli, con Kiki in regia.

Sheriff-Roma, segui la diretta sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!