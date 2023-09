Sheriff-Roma, dove vederla in tv

Sheriff-Roma: orari e canali

La gara tra Sheriff e Roma è in programma alle ore 18:45 allo Sheriff Sports Complex di Tiraspol e sarà visibile su Sky e Dazn.

Dove vedere Sheriff-Roma: in diretta TV

Sheriff-Roma sarà visibile in diretta tv su Dazn e Sky. Per seguire la partita su Dazn, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky la gara sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Dove vedere Sheriff-Roma in streaming

La partita Sheriff-Roma sarà visibile in streaming accedendo alle applicazioni di Dazn, Sky Go e Now Tv.



Sheriff-Roma in diretta: la cronaca

Primo scontro in assoluto tra Roma e Sheriff Tiraspol. I giallorossi, finalisti di Europa League nella scorsa stagione, arrivano dal roboante 7-0 rifilato all'Empoli nell'ultimo turno di campionato, con i padroni di casa che invece hanno sconfitto 5-1 il Floresti. Qui le probabili formazioni

