Mourinho, siparietto con D'Alessio dopo l'esordio in Europa League

ROMA - Minuto 76 di Roma-Servette : fuori Bove, dentro a sorpresa Francesco D'Alessio , centrocampista della Primavera e nuovo bambino di Mourinho. Per lui si è trattato dell'esordio assoluto tra i grandi. A fine gara, durante le interviste, lo Special One, che ha visto la partita in tribuna stampa all'Olimpico , ha abbracciato il classe 2004 davanti alle telecamere raccontando una storia particolare.

Mourinho e D'Alessio abbracciati dopo Roma-Servette

"Prima dell'inizio della scuola c'era tanti bambini fuori da Trigoria. Urlavano perché volevano venire a vedere l’allenamento. D'Alessio si allenava con noi e mi ha detto che lui stava fuori come quei bambini e che nessun allenatore gli aveva aperto le porte, mai. Io quindi sono stato molto felice per i bambini che sono entrati a vedere la seduta. Adesso D'Alessio gioca in Europa League davanti a più di 50 mila spettatori, con la famiglia in tribuna. Con la mamma, il papà e la sorella...", ha detto Mourinho al fianco di Francesco D'Alessio, centrocampista che ha anche un gemello, si chiama Leonardo e gioca da terzino nel Milan. Fino a un anno fa erano entrambi nella Roma.