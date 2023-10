Sturm Graz-Atalanta, dove vederla in tv

Sturm Graz-Atalanta: orari e canali

La gara tra Sturm Graz e Atalanta è in programma alle ore 18:45 allo stadio Liebenau di Graz e sarà visibile su Sky e Dazn.

Dove vedere Sturm Graz-Atalanta: in diretta TV

Sturm Graz-Atalanta sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Sturm Graz-Atalanta in streaming

La partita tra Sturm Graz e Atalanta sarà visibile in streaming accedendo alla piattaforma NOW e sulle applicazioni SkyGo e Dazn.



Sturm Graz-Atalanta in diretta: la cronaca

Primo confronto in assoluto tra lo Sturm Graz e l'Atalanta in competizioni europee. La squadra austriaca ha vinto soltanto una delle precedenti 12 sfide (5N, 6P) contro squadre italiane, ovvero quella per 1-0 contro la Lazio nella gara di ritorno dei sedicesimi di Coppa UEFA, nel 2002-2003. L'Atalanta non ha mai affrontato una squadra austriaca in competizioni europee: l'Austria è la 21ª nazione differente affrontata dai bergamaschi in tornei UEFA. Dopo il successo contro il Raków Czestochowa alla seconda giornata, lo Sturm Graz potrebbe vincere due gare di fila nelle grandi competizioni europee per la prima volta dalla Champions League 2000-2001. Qui le probabili formazioni

