Slavia Praga-Roma, allo stadio i vip entrano... dal fast food

Very important people. Così importanti da avere un ingresso davvero speciale alla Fortuna Arena di Praga. Per l'area ospitality e stampa, gli spettatori di Slavia Praga-Roma faranno il loro ingresso sugli spalti dello stadio che ha ospitato la scorsa finale di Conference League direttamente da dentro un fast food. C'è proprio una delle catene più importanti della ristorazione mondiale di fronte alla strana entrata per i vip che assisteranno al match di Europa League, un dettaglio curioso che ha fatto sorridere molti.