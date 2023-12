Roma, sorteggio Europa League: le possibili avversarie in caso di spareggio

Spareggi Europa League, data e orario del sorteggio

Una sfida andata e ritorno (15 e 22 febbraio 2024) in cui le seconde classificate dei gironi di Europa League affronteranno le 'retrocesse' dalla Champions League, ovvero le terze classificate dei vari gruppi della massima competizione europea, le cui classifiche si sono delineate dopo le partite dell'ultima giornata (tra queste c'è anche il Milan che non potrà però essere 'pescato' dalla Roma). Il sorteggio degli accoppiamenti è in programma lunedì 18 dicembre (ore 13) a Nyon, in Svizzera, presso la Casa del Calcio Europeo).

Roma, le possibili avversarie nell'eventuale playoff

Se la Roma arrivasse seconda nel Gruppo G di Europa League potrebbe dunque pescare una delle seguenti squadre 'retrocesse' dalla Champions League:

Galatasaray (Turchia, Gruppo A);

Lens (Francia, Gruppo B);

Braga (Portogallo, Gruppo C);

Benfica (Portogallo, Gruppo D);

Feyenoord (Olanda, Gruppo E);

Young Boys (Svizzera);

Shakhtar (Ucraina), Gruppo H).

Europa League, il calendario dagli ottavi alla finale

Questo il calendario dell'Europa League dagli ottavi alla finale, in programma all'Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda:

Ottavi di finale: 7 e 14 marzo 2024

Quarti di finale: 11 e18 aprile 2024

Semifinali: 2 e 9 maggio 2024

Finale: 29 maggio 2024