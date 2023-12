Roma-Sheriff ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

ROMA - La Roma scende in campo contro lo Sheriff Tiraspol per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League : allo stadio Olimpico il calcio d'inizio è fissato per le 18:45.

Segui Roma-Sheriff in diretta sul nostro sito

Roma-Sheriff: orari e canali

La gara tra Roma e Sheriff Tiraspol è in programma stasera alle ore 18:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Sky e Dazn.

Dove vedere Roma-Sheriff in diretta TV

Roma-Sheriff Tiraspol sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky i canali per seguirla saranno: Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253).

Dove vedere Roma-Sheriff in streaming

La partita Roma-Sheriff Tiraspol sarà visibile in streaming accedendo alle app di SkyGo, Dazn e Now, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Mourinho

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, R. Sanches, Bove, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Vetkal, Paredes, Pellegrini, Pagano, Pisilli, D'Alessio, El Shaarawy, Cherubini, Joao Costa. Indisponibili: Dybala, Azmoun, Spinazzola, Mancini, Abraham, Kumbulla, Kristensen. Squalificati: N'Dicka. Diffidati: Cristante. Allenatore: Mourinho

La probabile formazione di Pilipchuk

SHERIFF (4-4-2): Koval; Apostolakis, Tovar, Bueno, Artunduaga; Mbekeli, Talal, Badalo, Joao Paulo; Ankeye, Ricardinho. A disposizione: Straistari, Garananga, Zohouri, Dijnari, Paiva, Botan, Novicov, Luvannor, Colis, Vardar. Indisponibili: Ademo. Squalificati: nessuno. Diffidati: Apostolakis, Badolo, Kiki, Talal, Tovar. Allenatore: Pilipchuk.

Roma-Sheriff in diretta, la cronaca

La Roma è già qualificata ai sedicesimi di Europa League da seconda nel girone, ma c'è ancora una piccola chance di passare da primi nel caso in cui la Roma superasse lo Sheriff Tiraspol e lo Slavia Praga perdesse con il Servette (o con un pareggio, ma a quel punto i cechi sarebbero avanti per la differenza reti), già certo della Conference League. Nell'unico precedente tra le due squadre, perciò la gara di andata, i giallorossi si imposero per 2-1.

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!