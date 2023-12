Pagelle Roma-Sheriff: Zalewski vola, Sanches cresce

Mourinho (all.) 7

Due gol nel primo tempo, un allenamento e tanti cambi nella ripresa. Proprio per questo Mou tiene sempre alta la concentrazione dei suoi rimanendo in piedi per tutta la gara. Chiude il girone al secondo posto e con tre bambini in campo. Pisilli segna, Pagano corre e Mannini esordisce. Il tredicesimo fatto debuttare dal tecnico nella sua gestione in giallorosso.

Svilar 6,5

Un buon salvataggio su Ankeye: si conferma un buon secondo in questa stagione.

Celik 6

Fa il suo, senza particolare fatica nonostante la spinta di Fernandes dalla sua parte. Una buona risposta a Montella, ct della Turchia, presente in tribuna insieme a Spalletti.