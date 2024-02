Milan, Pioli: "Vi dico le favorite per l'Europa League. Noi vogliamo arrivare in fondo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Rennes , gara valida per i playoff di Europa League , Stefano Pioli ha parlato degli avversari ma anche delle favorite della competizioni. I rossoneri ci arrivano come "retrocessi" dalla Champions League mentre i francesi come secondi classificati nei gironi.

Pioli: "Il Rennes va affrontato con grande cura"

Queste, quindi, le principali dichiarazioni dell'allenatore del Milan: "Le partite a livello europeo sono sempre difficili, il Rennes è una squadra con talento e ben messa in campo: va affrontata con grande cura. I club che partecipano all'Europa League sono importanti, come il Liverpool e il Bayer Leverkusen. Insieme all'Atalanta sono le favorite. Il fatto che il Milan non l'abbia mai vinta ci dà una carica in più. DppoNewcastle eravamo delusi visto che l'anno scorso eravamo arrivati in semifinale, ora servirà mettere tutte le energie su questa competizione. Vogliamo avere ambizioni e possibilmente arrivare in fondo. Ritorno Chukwueze? Non sarà convocato ma d'ora in poi mi potrò permettere di sbagliare qualcosa perché poi in panchina ho diverse scelte importanti per l'attacco".