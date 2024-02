Milan-Slavia Praga in Europa League: data, orario andata e ritorno e dove vederla in tv

Milan-Slavia, quando si gioca

Le due gare sono in programma il 7 marzo per l'andata e il 14 marzo per il ritorno. La prima sfida è in programma in casa per il Milan allo stadio Meazza di San Siro. È stata abolita la cosiddetta regola dei gol in trasferta: in caso di parità dopo 180 minuti si andrà ai tempi supplementari, indipendentemente dal numero di gol segnati in casa e in trasferta da ciascuna squadra; se dopo i successivi 30 minuti le squadre sono ancora in parità, si andrà ai calci di rigore.

Milan-Slavia, come vederla in tv o in streaming

Le partite tra andata e ritorno della sfida Milan-Slavia Praga saranno trasmesse in diretta su Dazn e Sky Sport. Potrete seguire le partite anche scaricando le app di Dazn, Now tv e Sky Go per seguire le sfide in streaming col vostro pc o smartphone.