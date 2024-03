Il tifoso accoltellato prima di Roma-Brighton: "Fa parte del divertimento"

La vigilia di Roma-Brighton è stata piuttosto concitata: due tifosi inglesi sono stati accoltellati e rapinati nella notte precedente al match di Europa League da un gruppetto di sei o sette persone, tutte a volto coperto. Nonostante ciò, il giorno dopo, entrambi si sono presentati all'Olimpico per seguire la partita. Jack Albion, uno dei due sostenitori del Brighton, ha dichiarato: "Fa tutto parte del divertimento. Sono sopravvissuto, sto bene, mi fa solo male il c**o. Ma sono determinato per la partita". Quando si sono presentati nel settore ospiti, sono stati accolti dai cori dei tifosi e poi hanno seguito la gara.