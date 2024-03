Pioli spinge il Milan in Europa League: “Vogliamo i quarti”

MILANO - In casa Milan sono ore turbolente per questioni extra campo. Ma c'è anche il calcio giocato. E i rossoneri domani affrontano lo Slavia Praga per andare avanti nel tabellone di Europa League, per arrivare ai quarti dopo il 4-2 dell'andata. Così Stefano Pioli alla vigilia della sfida di ritorno valida per gli ottavi: "È un momento molto importante della stagione, domani sera è un obiettivo da centrare. Non siamo usciti soddisfattissimi del secondo tempo, ma ci siamo presi quel vantaggio che ci permette di affrontare la partita con grande determinazione. Vogliamo la qualificazione. Mi aspetto una partita simile a Rennes".