Atalanta-Sporting ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

Atalanta-Sporting, la cronaca

Pali e sfortuna per l'Atalanta nella gara d'andata. In Portogallo solo uno a uno contro lo Sporting, ora il ritorno in casa per conquistare i quarti di finale di Europa League. La squadra di Gasperini riparte da un momento che in campionato non è particolarmente positivo con due punti nelle ultime quattro e l'ultima vittoria datata 17 febbraio contro il Sassuolo. L'Europa è la grande vetrina per tornare a brillare e per entrare tra le prime otto della competizione.